Con l'associazione Sentieri degli Spalloni un'escursione alla scoperta della storia lombarda

L'associazione Sentieri degli Spalloni, in collaborazione con l'associazione La Via Francisca del Lucomagno, organizza un’escursione culturale dal titolo “Il Contado del Seprio e la famiglia Orelli”. L'evento si terrà sabato 15 novembre e promette un viaggio affascinante attraverso il cuore della storia lombarda. L’evento rientra nella celebrazione dei 150 anni dalla posa dei cippi di confine tra Italia e Svizzera in Cravariola.

L'iniziativa, con partenza in pullman da Domodossola alle 6.00, porterà i partecipanti a Castiglione Olona (VA), affascinante borgo conosciuto anche come la “Piccola Toscana della Lombardia". Il programma della giornata prevede una visita guidata al borgo storico, con i suoi gioielli rinascimentali come la collegiata, il battistero e palazzo Branda Castiglioni. Un vero tuffo nel passato, sulle orme del cardinale Branda Castiglioni, che volle trasformare il suo paese natale in una "città ideale".

Ma non solo arte: i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella natura con una facile escursione di 4 km su un tratto della storica "Via Francisca del Lucomagno". Il percorso si snoderà tra paesaggi suggestivi fino a raggiungere il Monastero di Torba, primo bene del Fai: un complesso monumentale longobardo, oggi parte del parco archeologico Torba-Castelseprio dichiarato patrimonio mondiale dell'Unesco; un'area di straordinario valore archeologico e storico, parte del sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)". Qui, una guida esperta illustrerà la storia dei Longobardi e l'importanza di questi luoghi.

Pausa pranzo alle 13.00, con un pranzo conviviale al ristorante Antica Torre del Monastero di Torba. Nel pomeriggio, accompagnato dalla guida, il gruppo si sposterà in pullman presso l'area archeologica di Castelseprio con continuare le visita. Alle 17.00 si potrà assistere alla seconda proiezione del documentario “Cravariola, l’alpe della dote”, presso Materia Spazio Libero a Castronno (è richiesta la prenotazione tramite il sito materiaspaziolibero.it).

La giornata è un'occasione unica per scoprire un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, unendo il piacere della camminata all'approfondimento della storia locale, esplorando l'affascinante legame tra Ossola, Varese e Ticino. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 366 9329945 (Gianfranco) l’indirizzo e-mail sentierideglispalloni@gmail.com o il sito www.sentierideglispalloni.com.