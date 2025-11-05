E' Luca Bassi la vittima dell'incidente di Piedimulera

Una tragedia ha scosso nella serata di mercoledì la comunità di Piedimulera. In un incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 in via Roma, ha perso la vita Luca Bassi, appena 19 anni, giovane conosciuto e benvoluto da tutti nel paese ossolano.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della propria auto mentre percorreva la strada che costeggia il torrente Anza, andando a schiantarsi contro un muro nei pressi del sottopasso ferroviario. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. In via Roma sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un malore improvviso che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo.

Luca era molto conosciuto a Piedimulera non solo per la sua giovane età, ma anche per l’impegno nella vita sociale e associativa del paese. Faceva parte del gruppo feste e partecipava attivamente alle iniziative giovanili. Proveniva da una famiglia molto conosciuta in tutta la provincia: il nonno Battista Bassi aveva fondato nel 1962 la ditta “Bassi Battista”, specializzata in arredamenti e materiali per l’edilizia, oggi portata avanti dal padre di Luca, Remo, con il quale il giovane lavorava. La mamma, Daniela Simonetto, è titolare di un negozio di abbigliamento nel centro del paese.

La notizia della scomparsa ha gettato nel dolore l’intera comunità. Il sindaco di Piedimulera, Alessandro Lana ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale e ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza alla famiglia.

«È un dolore profondo per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco –. Luca era un ragazzo generoso, educato e sempre disponibile. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso».

L’incidente ha sconvolto non solo Piedimulera ma tutto il territorio ossolano, dove la famiglia Bassi è conosciuta e stimata da decenni. L’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di annullare gli eventi pubblici in programma nei prossimi giorni, tra cui la presentazione della guida multimediale prevista per sabato.