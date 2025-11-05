Treni: ancora un week end difficile sulla Domodossola e Milano l’8 e 9 novembre

La società Trenord informa che, nei giorni sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, la circolazione ferroviaria subirà modifiche a causa di lavori di manutenzione programmata da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) nel tratto compreso tra le stazioni di Gallarate, Somma Lombardo e Sesto Calende.

L’intervento, finalizzato al potenziamento dell’infrastruttura e al miglioramento della sicurezza della linea, comporterà variazioni temporanee al servizio sui collegamenti tra Domodossola, Arona, Gallarate e Milano.

Durante la giornata di sabato 8 novembre, alcuni treni serali della linea regionale “R” Domodossola–Arona–Gallarate–Milano Porta Garibaldi saranno sostituiti da autobus nella tratta Arona–Gallarate. I bus seguiranno un percorso alternativo, garantendo comunque la possibilità di proseguire il viaggio verso Milano o Domodossola con coincidenze nelle stazioni principali.

Nella giornata di domenica 9 novembre, le modifiche interesseranno sia la linea “RE” Domodossola–Milano Centrale sia la linea “R” Domodossola–Arona–Gallarate–Milano Porta Garibaldi. In particolare, alcuni treni saranno sostituiti da bus nella tratta Gallarate–Sesto Calende, mentre altri viaggiatori dovranno utilizzare autobus sostitutivi tra Gallarate e Arona.

Gli orari dei collegamenti automobilistici e i tabellari aggiornati dei treni saranno consultabili nei canali informativi ufficiali dell’azienda.

Trenord precisa che, nell’avviso pubblicato sul proprio sito, sono disponibili l’elenco completo dei treni interessati, gli orari aggiornati e i tempi di percorrenza dei bus sostitutivi in vigore durante l’intero fine settimana di lavori.

L’azienda raccomanda ai viaggiatori di verificare in anticipo il proprio orario di partenza e di consultare il sito www.trenord.it