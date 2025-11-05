Incidente mortale a Piedimulera: 19enne perde la vita in via Roma

Tragedia in via Roma a Piedimulera, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro il muro che costeggia la strada. Un impatto fatale per il giovane residente in paese e molto conosciuto, così come la sua famiglia.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.