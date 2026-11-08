Ddl ColtivaItalia è legge. Bongioanni: "Misure sostanziali per l’agricoltura del Piemonte"

Con l'approvazione in via definitiva al Senato è legge il Ddl ColtivaItalia. Il provvedimento, già passato alla Camera senza voti contrari, stanzia oltre un miliardo e 100 milioni di euro su misure destinate a incidere positivamente anche sull'agricoltura del Piemonte.

L'analisi e il commento dell'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: "Il ColtivaItalia è un grande risultato di cui dobbiamo ringraziare il ministro Francesco Lollobrigida per aver saputo delineare e portare ad approvazione un provvedimento che va a incidere positivamente su molti fronti aperti della nostra agricoltura e del nostro agroalimentare, e che contiene misure sostanziali per il settore primario del Piemonte. Penso in particolare ai 300 milioni per le filiere strategiche, ai 300 milioni per l'allevamento, con il sostegno speciale a quella linea vacca-vitello fortemente perseguita in una regione come la nostra dove il lattiero-caseario e la carne di qualità sono asset centrali. Penso a un tema fondamentale come l'insediamento dei giovani e le aziende al femminile, con 150 milioni e 8.417 ettari concessi da Ismea in comodato gratuito per dieci anni agli under 41. E ai 9,2 milioni per un comparto in forte crescita anche nella nostra regione come l'enoturismo".



Altre due voci del ColtivaItalia hanno un particolare rilievo per il panorama piemontese. La prima è la moratoria dei mutui per le imprese agricole colpite da epizoozie e fitopatie nel corso del 2025. La seconda interviene a rafforzare il contrasto alla Peste suina africana, che vede la Regione in prima linea assieme alle Province, agli allevatori e al mondo venatorio: "Il decreto – sottolinea Bongioanni - destina un milione di euro per prevenzione, biosicurezza e sostegno alle imprese per la tutela degli allevamenti e delle filiere e 3 milioni per le imprese della macellazione. Sono finanziati interventi di biosicurezza e sorveglianza, tra cui recinzioni e strutture temporanee per limitare gli spostamenti dei cinghiali, e sostegni alle imprese della filiera suinicola per congelamento e stoccaggio delle carni provenienti dalle aree soggette a restrizioni. Misure che si affiancano in modo sostanziale alle politiche già messe in atto con rigore sulla stessa linea dalla Regione Piemonte per giungere a debellare definitivamente la pandemia".

Fondamentale anche l'intervento per la semplificazione amministrativa, con il pacchetto di interventi per ridurre i tempi burocratici e agevolare le attività delle imprese e l'accesso ai fondi pubblici. "Il ColtivaItalia – conclude Bongioanni – è un grande risultato che va ad aggiungersi ai due interventi ottenuti nei giorni scorsi dal Ministro Lollobrigida sul fronte dei costi del gasolio agricolo: la possibilità per il Piemonte di destinare ulteriori 8 milioni di euro derivati dalle somme non utilizzate sul Piano Strategico Pac e l'adesione di Q8 alla richiesta del Governo Meloni praticando fino al 31 dicembre prossimo una riduzione del 20% sul prezzo al netto dell'Iva del carburante agricolo".