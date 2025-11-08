 / Divedro

Varzo celebra l’Unità d’Italia

Cerimonie e cortei in ricordo dei Caduti e dei valori nazionali

Domenica 9 novembre si celebra la Festa dell’Unità d’Italia, del Tricolore e delle Forze Armate. Il programma prevede alle 11 il ritrovo delle autorità, alle 11.15 la messa in memoria dei Caduti e, a seguire, il corteo fino al monumento 
con deposizione della corona.  A Trasquera, l’omaggio ai Caduti si terrà sabato 8 novembre dopo la messa delle 10.45 nella chiesa dell’Annunciata.

