Domenica 9 novembre si celebra la Festa dell’Unità d’Italia, del Tricolore e delle Forze Armate. Il programma prevede alle 11 il ritrovo delle autorità, alle 11.15 la messa in memoria dei Caduti e, a seguire, il corteo fino al monumento
con deposizione della corona. A Trasquera, l’omaggio ai Caduti si terrà sabato 8 novembre dopo la messa delle 10.45 nella chiesa dell’Annunciata.
Divedro | 08 novembre 2025, 10:29
Varzo celebra l’Unità d’Italia
Cerimonie e cortei in ricordo dei Caduti e dei valori nazionali
