Alex Silipo celebra vent’anni di carriera

Il cantautore Alex Silipo festeggia i suoi 20 anni di carriera con il concerto “22 attimi racchiusi in 45 battiti”, in programma domenica 9 novembre dalle 14.30 al Colorais. L’artista proporrà brani tratti dal nuovo album di cover che ripercorre la sua crescita musicale. La giornata sarà presentata da Fo Siracusa e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Sergio Moses. Ingresso libero
