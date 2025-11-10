 / Viabilità e trasporti

10 novembre 2025

Trenord, sciopero di novembre: disagi possibili anche per i pendolari di Novara e del Vco

L’agitazione del personale è prevista per domenica 16, con treni a rischio tra le 10 e le 18 su diverse linee regionali e suburbane

Nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno da Novara e dal Verbano Cusio Ossola. È stato infatti proclamato uno sciopero del personale di Trenord per domenica 16 novembre.

Come riportato dal Ministero dei trasporti, l’astensione dal lavoro interesserà la fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 18.00, con possibili ripercussioni sull’intera rete regionale e suburbana.

A rischio, tra le altre, le tratte Domodossola–Milano, Novara–Saronno–Milano e la linea S6 Novara–Milano–Treviglio. Anche il servizio aeroportuale potrebbe subire variazioni o cancellazioni, mentre non sono previste conseguenze per i treni a lunga percorrenza.

I viaggiatori sono invitati a verificare l’operatività dei convogli prima della partenza, per evitare inconvenienti e ritardi.

Redazione

