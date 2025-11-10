Pallanzeno, interventi per oltre 115mila euro sulle strutture comunali

Il comune di Pallanzeno è impegnato, in questi giorni, in numerosi interventi che riguardano strutture comunali, per i quali è in corso la fase di aggiudicazione. In particolare, sono in programma la tinteggiatura del centro sociale e della palestra, il rifacimento e la messa in sicurezza dell’impianto elettrico del centro sociale, la realizzazione di un’area dedicata allo sgambamento cani in cui Lisca, l’acquisto di un’autovettura a servizio degli affari generali e il riordino catastale e di titolarità del sedile comunale in località Cantone.

Gli interventi avranno un costo di 115.800 euro, che si vanno ad aggiungere alle somme già investite dall’amministrazione, guidata dal sindaco Gianpaolo Blardone, per analoghi interventi su tutto il territorio comunale. Gli investimenti a favore dei beni pubblici per l’anno 2025 raggiungono dunque un totale di 433.000 euro, per la maggior parte finanziati grazie a contributi esterni, senza gravare sulle casse comunali.

Tra gli altri interventi completati negli ultimi mesi, il rifacimento del ponte nei pressi degli impianti sportivi, grazie al quale è stato possibile migliorare l'accessibilità pedonale e veicolare, e la pavimentazione del rio Oraccio, necessaria alla protezione dall’erosione degli argini esistenti.