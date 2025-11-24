 / Viabilità e trasporti

Settimana di controlli della velocità in Canton Ticino

Polizia cantonale e comunale intensificano la prevenzione: dal 24 al 30 novembre verifiche mobili e semi-stazionarie per ridurre gli incidenti

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, ricorda che l’eccesso di velocità rimane una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Per questo motivo viene nuovamente rivolto ai conducenti l’invito a rispettare i limiti, tutela fondamentale per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti della strada.

In quest’ottica, e con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo, durante la settimana 48, dal 24 al 30 novembre 2025, verranno effettuati controlli della velocità tramite dispositivi mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona – Polizie comunali
Lumino
Monte Carasso
Giubiasco
Bellinzona
Gudo

Distretto di Riviera – Polizia cantonale
Biasca

Distretto di Locarno – Polizie comunali
Losone
Brione s/Minusio
Tenero
Piazzogna
Riazzino
Locarno
Gerra Piano

Distretto di Lugano – Polizia cantonale
Melano

Distretto di Lugano – Polizie comunali
Pura
Novaggio
Caslano
Cadro
Davesco-Soragno
Molino Nuovo
Origlio
Massagno
Morcote
Paradiso
Agra
Rivera
Bedano
Cadempino

Distretto di Mendrisio – Polizia cantonale
Genestrerio

Distretto di Mendrisio – Polizie comunali
Mendrisio
Balerna
Morbio Inferiore

Controlli della velocità semi-stazionari
Monte Carasso
Bellinzona
Molinazzo Monteggio
San Pietro

