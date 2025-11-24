Settimana di controlli della velocità in Canton Ticino

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, ricorda che l’eccesso di velocità rimane una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Per questo motivo viene nuovamente rivolto ai conducenti l’invito a rispettare i limiti, tutela fondamentale per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti della strada.
In quest’ottica, e con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo, durante la settimana 48, dal 24 al 30 novembre 2025, verranno effettuati controlli della velocità tramite dispositivi mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona – Polizie comunali
Lumino
Monte Carasso
Giubiasco
Bellinzona
Gudo
Distretto di Riviera – Polizia cantonale
Biasca
Distretto di Locarno – Polizie comunali
Losone
Brione s/Minusio
Tenero
Piazzogna
Riazzino
Locarno
Gerra Piano
Distretto di Lugano – Polizia cantonale
Melano
Distretto di Lugano – Polizie comunali
Pura
Novaggio
Caslano
Cadro
Davesco-Soragno
Molino Nuovo
Origlio
Massagno
Morcote
Paradiso
Agra
Rivera
Bedano
Cadempino
Distretto di Mendrisio – Polizia cantonale
Genestrerio
Distretto di Mendrisio – Polizie comunali
Mendrisio
Balerna
Morbio Inferiore
Controlli della velocità semi-stazionari
Monte Carasso
Bellinzona
Molinazzo Monteggio
San Pietro