Quattordici giovani identificati e denunciati per le risse dell'8 gennaio La Polizia domese è risalita ai protagonisti grazie alle immagini delle telecamere e grazie alle testimonianze

Lo scorso 8 gennaio, a Domodossola, si sono verificati due gravi episodi di violenza che hanno visto coinvolti ragazzi di giovane età.



Il primo di questi eventi ha avuto luogo nel pomeriggio, attorno alle 17.50, in corso Paolo Ferraris un gruppo composto da 4 ragazzi, tra maggiorenni e minorenni, ha aggredito un ragazzo minorenne provocandogli lesioni per le quali è stato necessario il trasporto in ospedale.



Il secondo evento ha avuto luogo verso le ore 18.00 in piazza Convenzione, qui 10 ragazzi si sono fronteggiati picchiandosi reciprocamente sferrandosi calci e pugni.







Il personale del Settore Polizia Frontiera di Domodossola – Commissariato P.S. guidato dal Commissario Capo della Polizia di Stato dr. Marco Schirosi, ha avviato sin da subito accurate indagini ed accertamenti di polizia giudiziaria, comparando le immagini estrapolate dalle telecamere presenti nel centro storico di Domodossola con le testimonianze rese dalle persone presenti ai fatti, riuscendo così ad individuare tutti i soggetti protagonisti dei due episodi, in larga parte minorenni.







Ciò, in particolare, è stato possibile anche grazie ad un’incisiva intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio cittadino.



Pertanto, all’esito dalle risultanze investigative, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria., nel complesso, 14 persone: per la prima aggressione, sono stati indagati in stato di libertà e deferiti rispettivamente alla Procura della Repubblica di Verbania ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, per il reato di lesioni aggravate dolose in concorso, un maggiorenne (M.L.) e tre minorenni.

Per il secondo episodio, sono stati deferiti per il reato di rissa alle medesime Autorità Giudiziarie cinque maggiorenni (N.M.), (P.S.), (P.G.), (K.C.), (M.A.) e cinque minorenni.