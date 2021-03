''Regina dei Ghiacci” diventa un game-show interattivo: gli spettatori decideranno le sorti della storia Grotta di Babbo Natale propone l'evento martedì 16 febbraio in diretta su zoom

Non è un semplice streaming ma un game-show interattivo, dove saranno i partecipanti stessi a guidare i personaggi, fino alla scoperta di una frase magica, grazie agli indizi forniti dagli attori.







Martedì 16 febbraio alle ore 18, in diretta su zoom, Grotta di Babbo Natale, da 11 anni protagonista di grandi ed innovativi eventi per bambini e famiglie, propone la "Regina dei Ghiacci", in collaborazione con All Crazy, specialista dei family show.







Con un cast di 10 attori professionisti Regina dei Ghiacci è un vero spettacolo teatrale on line, una storia avvincente di amore e odio tra sorelle, che si ritrovano adulte, a dover affrontare difficoltà apparentemente insormontabili.







Saranno gli spettatori a suggerire agli attori la strada da percorrere, la decisione migliore, a raccogliere gli indizi per compilare un semplice cruciverba che i partecipanti allo spettacolo riceveranno direttamente a casa per email.







"Già in occasione del Natale" spiega Antonio Longo Dorni responsabile creativo di Grotta di Babbo Natale, "abbiamo ideato e lanciato nuovi format che hanno avuto un successo superiore ad ogni aspettativa: con questa iniziativa intendiamo sostenere il mondo dello spettacolo e offrire al nostro pubblico una modalità di partecipazione diversa, molto interattiva e divertente".







La scelta della Regina dei Ghiacci nasce dalla volontà di superare gli stereotipi di principi e principesse per divertirci insieme, con giovani valorosi che dimostrano intraprendenza, passione, coraggio e amore.







"È un messaggio in linea con i tempi" - commenta Longo Dorni - "perchè la salvezza può arrivare solo dalla determinazione e dalla fiducia in noi stessi"







Una storia ambientata tra il ghiaccio che scalderà gli animi, con gags divertenti, colpi di scena e lieto fine, come si può vedere dal lancio on line pubblicato su youtube: https://youtu.be/U2SCLNqwwyQ







Il costo del biglietto è di 11,90 euro con prenotazione direttamente on line sul sito: www.grottadibabbonatale.it