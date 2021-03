Sarà esposto oggi da Sali & Pistacchi ‘The Devil’ di Roberto Pastore Galderio e Giovanni Rizzoli Continua la rassegna fotografica ‘The Artist’

Nuovo appuntamento con la rassegna “The Artists” presso il ristorante Sali&Pistacchi in Piazza Mercato a Domodossola. Martedì 9 febbraio sarà esposta una fotografia di Roberto Pastore Galderio e Giovanni Rizzoli, “The Devil”.

Roberto Pastore Galderio, nato nel 1967, vive a Domodossola. Nel 1993 si diploma al C.F.P. R. Bauer di Milano. Negli anni novanta ha partecipato ad alcuni stages presso la Scuola di fotografia nella natura di Roberto Salbitani e a un seminario sulla fotografia di territorio al Politecnico di Milano. Si interessa di progetti e di fotografia di territorio.

Mostre: Auto: Facoltà di Architettura, Milano 1993. Mai de la photo, Reims 1993.

Ricercazione – Alla scoperta di nuovi linguaggi giovanili, Compagnia dei Fotografi, Milano 1993.

Giovanni Rizzoli, nato a Venezia nel 1963, vive e lavora a Milano, Ospedaletti e Venezia. Completate le scuole e il primo anno di liceo classico a Venezia, trascorre l'adolescenza tra il Canada e la Svizzera, frequentando Stanstead College in Québec e L'Ecole Nouvelle de Chailly a Losanna. Tra il 1984 e 1985 segue il Sotheby's Works of Art Course a Londra e dal 1985 al 1987 frequenta sempre a Londra, l'Architectural Association e contemporaneamente, per un breve periodo, la City and Guilds. Nel 1988 vive a New York, dove frequenta alcuni artisti protagonisti dell'epoca tra i quali Not Vital, Saint Clair Cemin, Salvatore Scarpitta e Louise Bourgeois. Sempre a New York, partecipa a un corso di pittura tradizionale giapponese. Rientrato poi in Italia, nel 1991 si laurea in Storia dell'arte medioevale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Seguono importanti mostre personali in Italia e all'estero e la partecipazione a rassegne internationali quali “Klein Skulpturen Triennale”, Stoccarda, curata da Werner Meyer (1998); la Biennale di Venezia “dAPERTutto”, curata da Harald Szeemann (1999); la XXII Biennale Internazionale di Scultura di Carrara, curata da Bruno Corà (2006); la XV Quadriennale di Roma curata da Chiara Bertola, Lorenzo Canova, Bruno Corà, Daniele Lancioni, Claudio Spadoni (2008); “Coup de ville”, Sint-Niklaas, Belgio, curata da Jan Hoet e Stef Van Bellingen (2010); “Au rendez-vous des amis”, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, Città di Castello, a cura di Bruno Corà (2015), oltre a numerose esposizioni collettive. Ha insegnato presso la New York University nelle sedi di Venezia e New York.