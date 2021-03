Col vento la Svizzera ha prodotto 146 milioni di kwh di elettricità

Sono due gli impianti eolici svizzeri installati alla porte dell'Italia. Uno al passo del Gries in alta Formazza, un altro al passo del Sempione. Quello del Gries, nel 2019 ha prodotto 6.827.176 kwh, ma il recordo l'ha toccato nel 2017 con 7.792.916 kwh.

La Svizzera da tempo punta sull'energia prodotta col vento e nel 2020 ha prodotto 146 milioni di kwh di elettricità, eguagliando il tetto stabilito l'anno prima.

Pur godendo di 42 turbine però la produzione in Svizzera rappresenta solo lo 0,2 per cento della produzione totale di elettricità del paese, rispetto al 27 per cento della Germania.

Nella nostra valle, diversi anni fa il Comune di Pallanzeno aveva pensato di installare un impianto eolico sulle rive del Toce, proprio per sfruttare il vento che spesos soffia in Ossola. Il progetto però è stato accantonato. ''Infatti non serve che il vento soffi forte - dice il sindaco Gianpaolo Blardone - ma che soffi con una certa continuità. Fatti i conti abbiamo visto che l'impianto non sarebbe stato redditizio''.