Locatelli: "Tamponi rapidi per i frontalieri? Al momento direi di no"

Nessun problema per i frontalieri a recarsi al lavoro oltreconfine. “Ci sono i controlli ma sono a campione e per ora non si registrano code o rallentamenti” conferma dal Comitato provinciale frontalieri del Vco, Antonio Locatelli.

Questi due primi giorni di ripresa del lavoro, dopo l’entrata di Re in lockdown non hanno quindi creato particolari disagi ai frontalieri ossolani, che sono potuti transitare regolarmente lungo la statale 337 per recarsi in confine. Qualche timore è stato invece sollevato in Svizzera dal presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi, che ha sottolineato come spetti alle aziende la responsabilità di vigilare sui contagi tra i lavoratori.

“Mi sembra prematuro, valutiamo gli sviluppi nei prossimi giorni: in caso di una nuova espansione del focolaio, anche l’eventuale decisione di un tampone rapido per i frontalieri di Re, che sono un’ottantina in tutto, non sarebbe comunque una soluzione sbagliata” conclude Locatelli.