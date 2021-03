'Troppi lavori in città. E' l'ansia di prestazione del sindaco imprenditore''

‘’Ansia di prestazione’’. E’ critico Carlo Valentini, ex presidente del consiglio comunale di Domodossola, sui troppi lavori in corso a Domodossola. Lo scrive sulla sua pagina face book, pubblicando anche i vari cantieri sparsi in città: con transenne, cartelli e reti rosse a contraddistinguere le aree dove sono in corsi i lavori.

‘’In queste settimane - scrive Valentini - come cittadini stiamo subendo una sorta di ansia da prestazione da parte del primo cittadino impresario! Credo che una seria pianificazione dei lavori pubblici in città era doverosa e dovuta. Le numerose lamentele che mi giungono fanno capire che il troppo è come il poco e ad un certo punto stroppia’’.

Una critica che dice che la campagna elettorale a Domodossola è iniziata, tra certezze e anticipazioni sui possibili candidati a sindaco per le elezioni amministartive che sono slittate in autunno.