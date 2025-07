Piedimulera, al via i lavori di asfaltatura della zona industriale

Ha preso il via nei giorni scorsi il piano di asfaltature del comune di Piedimulera, che riguarderà alcune vie del paese ma soprattutto la zona industriale. “Una zona – spiega il sindaco Alessandro Lana – che per tanti anni era stata sacrificata perché c’erano altre priorità. Quest’anno siamo riusciti a mettere a bilancio 70mila euro da destinare a questo intervento che ora richiede una certa urgenza, perché l’area non era più in sicurezza”.