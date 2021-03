La Bonaso si impone nel Super G indicative della categoria ragazzi femminile

Primo appuntamento quest’oggi con il supergigante che assegna il Trofeo Funivie Al Bernina di Chiesa in Valmalenco e valido come prova indicativa della categoria ragazzi. La gara di quest’oggi: quella femminile. Ad organizzare la manifestazione è lo sci club Valmalenco ed è stata ospitata sulla pista Palu Barchi.

Ad imporsi è stata la bormina Giulia Bonaso che chiude in 1’13.13. Alle sue spalle con un gap di 26 centesimi Cristina Trabucchi che difende i colori dello sci club Valdidentro. Terza piazza in 1’13.50 per Nicole Giaquinto dell’Orobie Ski Team. Nella top five di questa prova entrano: Chiara Merelli, sci club Orezzo Valseriana, e Elisabetta Fornoni, sci club UBI Banca Goggi, rispettivamente quarta e quinta.

Domani, sempre sulle nevi di Chiesa in Valmalenco appuntamento con la prova indicativa di super gigante maschile.