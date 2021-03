E’ molto critico il parlamentare del Pd, Enrico Borghi, per la decisione della Regione Piemonte di provvedere di sua iniziativa all’acquisto di vaccini.

Sulla sua pagina social, Borghi scrive: ‘’La Regione - tramite una intervista del ‘capo-trazione’ - apre all’acquisto dei vaccini sul mercato libero. C’è un limite alla baggianata che non si deve superare: è una cosa che non si può fare per motivi giuridici, autorizzativi ed epidemiologici’’.