Caos rifiuti, la Provincia plaude alla proposta del sindaco Pizzi

Ringraziamo il sindaco di Domodossola e condividiamo la sua proposta concreta e prontamente realizzabile: carta alle Nosere di Domodossola e plastica a Mergozzo e niente aumenti tariffari!

La Provincia con i propri uffici è a totale disposizione del Comune di Domodossola e del Consorzio Rifiuti del VCO per una fattiva collaborazione per attuare la proposta di localizzare carta e cartone alle Nosere di Domodossola, un sito attivo e prontamente utilizzabile. L’unica strada che permette di risolvere in tempi brevi le criticità, di non arenarsi in percorsi complessi e costosi e quindi di evitare aumenti tariffari!

E’ necessario procedere celermente con la presentazione delle istanze per avviare le procedure amministrative di autorizzazione a partire dalla valutazione di impatto ambientale.

Cogliamo l’invito del Sindaco Pizzi che ringraziamo per lo spirito collaborativo mirato a risolvere il problema e provvediamo da subito a convocare un tavolo operativo con i tecnici della Provincia, del Comune di Domodossola, competente territorialmente dell’area delle Nosere, e del Consorzio.

L’amministrazione provinciale del Vco

Il presidente della Provincia