Conser Vco: "La soluzione di Domo per carta e cartone non esclude gli aumenti di tariffe"

Non sembra affatto in discesa la strada che dovrebbe portare a Domodossola carta e cartone e a Mergozzo la plastica. Stiamo parlando della querelle degli ultimi giorni sui rifiuti e sulla mancata proroga a Prato Michelaccio. Se il sindaco Pizzi ha 'aperto' alla soluzione domese per carta e cartone, con il plauso di Alberto Preioni e dell'amministrazione provinciale, dopo la presa di posizione contraria del sindaco di Ornavasso, arriva anche una nota dei vertici di Conser Vco.

“Il trasferimento di carta e cartone in Regione Nosere a Domodossola, non è né “soluzione prontamente utilizzabile” né esclude aumenti tariffari” scrivono in una nota congiunta l’Amministratore Unico Giuseppe Grieco e il Direttore di ConSer VCO SpA Alberto Colombo.

“Infatti, come annunciato dalla Provincia, i tempi relativi all’autorizzazione in Regione Nosere pur potendosi contrarre rispetto agli otto mesi previsti di legge, debbono considerare inoltre almeno due mesi di istruttoria e un mese di smontaggio/trasporto/rimontaggio della pressa. Anche riguardo il lato economico preme sottolineare che il trasporto di carta non pressata in Regione Nosere comporta comunque rilevanti costi aggiuntivi rispetto all’ordinaria gestione” concludono i due massimi esponenti del Consorzio rifiuti provinciale.