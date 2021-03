Boom di positivi: “Intensificare il tracciamento dei contagi nel Distretto di Domodossola”

Non ci sono solo i Comuni della Valle Vigezzo sotto la lente della Regione. Nell’ordinanza 28 del 26 febbraio che istituisce la zona rossa da stasera alle 18 al 5 marzo nella Valle dei Pittori, c’è anche la richiesta di intensificare il tracciamento dei contagi nel Distretto Sanitario di Domodossola e di conseguenza dell'Ossola in generale.

Una misura per capire le cause dell’esplosione dei contagi degli ultimi giorni e verificare che non siano imputabili alla variante inglese.

Nell’ordinanza si spiega come dal 23 al 25 febbraio siano stati registrati 1.260 casi di media al giorno contro i 750 delle sei settimane precedenti in Regione.

Per quanto riguarda Domodossola, la Regione parla espressamente di contact tracing per avere “un quadro più completo dell’andamento dell’infezione ed adottare eventuali misure restrittive”.