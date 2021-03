Italiani di bob: Marco Farina e Lorenzo Conti si aggiudicano il 5° posto FOTO E VIDEO

Continua l'apprendistato dell'ossolano Marco Farina che nel fine settimana a Igls, in Austria, insieme al compagno Lorenzo Conti, ha gareggiato nei campionati italiani di bob a 2.

Per lui un buon quinto posto, terzo tra gli juniores. La gara è stata vinta da Patrick Baumgartner ed Eric Fantazzini, alle loro spalle Mattia Variola e Delmas Obou, terzi Alex Verginer e Mattia Banello.

Farina, portacolori del team Msp Italia Bob Academy-Bob Club Cristallo, ha dimostrato di essere in crescita.

Mercoledì per lui un appuntamento in Fisi per fare il punto della situazione e per impostare il lavoro che lo attende con la nazionale.