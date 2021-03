E' stato trovato sano e salvo Thomas Infurna. Si trova alla stazione di Milano Centrale. Mamma Suela e lo zio Francesco lo stanno raggiungendo nel capoluogo lombardo.

Ad avvertire i famigliari la Polizia che lo ha rintracciato riconoscendolo su un treno a Milano. Thomas aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì scorso. Era uscito dicendo che avrebbe raggiunto la casa di una compagna per seguire una lezione in Dad, ma da allora non si avevano più sue notizie.