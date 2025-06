Controlli nel fine settimana, quattro patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Ad Omegna un 30enne, fermato alla guida della sua autovettura, si è rifiutato di sottoporsi al drug test mentre è risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a 0,60 gr./l. Per lui è scattata la denuncia penale e la segnalazione per la guida in stato di ebrezza con il conseguente ritiro della patente di guida. Altri tre automobilisti sono stati fermati alla guida dei loro autoveicoli con un tasso alcolemico compreso tra 0,50 gr./l e 0,80 gr./l.. Per tutti è scattata la segnalazione amministrativa e il ritiro della patente di guida.

Due, infine, sono le persone segnalate alla Prefettura di Verbania perché trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale.