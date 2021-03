Anche Nursind Vco critica la scelta dei parcheggi a pagamento fuori dal San Biagio

Esprimiamo sconcerto e disapprovazione per la determinazione del Comune di Domodossola di rendere a pagamento l’intera area antistante l’ospedale Sand Biagio Per questa ragione chiediamo al Sig. Sindaco di intraprendere le necessarie azioni per garantire operatori e pazienti.

Nursind ha lanciato inoltre una raccolta firme a testimonianza del disagio che tale decisione sta creando tra operatori e pazienti. Si può inoltre sottoscrivere la petizione online http://chng.it/kKmzy6bmFL

Le/I sottoscritte/i operatori sanitari in servizio presso l’ospedale San Biagio di Domodossola e dei comuni limitrofi, fruitori dell'ospedale, apprendono con sconcerto l'applicazione della tariffa per il parcheggio antistante l’ospedale con cancellazione dei posti di libera occupazione

Ritengono che il Servizio Sanitario sia già oggetto di notevoli esborsi per i cittadini, ingiustificabili nella logica del diritto universale alla cura ed in contraddizione con l'articolo 32 della nostra Costituzione specie in un momento delicato vista la pandemia in atto.

Ritengono questa misura sia l’ennesimo balzello richiesto ad operatori, pazienti ed alle loro famiglie.

Chiediamo di riconsiderare questa decisione e di permettere al personale ospedaliero impegnato con abnegazione quotidiana a tutela della salute dei cittadini di poter posteggiare gratuitamente in orario di servizio, altresì di garantire questo trattamento ai pazienti che accedono all’ospedale per sottoporsi a terapie o ad indagini diagnostiche.

Roberto Amerio

Segretario Provinciale Nursind Vco