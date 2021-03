Da questa mattina vietato entrare nei parchi giochi cittadini FOTO

L’ordinanza firmata dal Governatore Cirio lo scorso venerdì da oggi vieta l'ingresso nei parchetti per bambini. Chiusi da questa mattina tutti i giardini publbici cittadini, da quello di via Trieste a quello di via Sant'Antonio, così come quello dietro la caserma della Guardia di Finanza e quello di via Scapaccino.

L'ordinanza della Regione vieta infatti l’utilizzo di aree attrezzate per gioco e sport, quindi niente scivoli, altalene, campi da basket e aree skate. Potranno usufruirne solo i soggetti con disabilità.

La stessa ordinanza prevedeva già da sabato anche, per quanto riguarda i negozi, l’accesso alle attività commerciali consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la possibilità di portare con sé minori, disabili o anziani.

La Regione raccomanda anche di preferire la consegna a domicilio rispetto all’asporto per le attività di ristorazione