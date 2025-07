Bannio Anzino, approvato il piano di protezione civile per calamità naturali

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale è stato approvato all'unanimità il piano di protezione civile di Bannio Anzino redatto in accordo con l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola. Il piano stabilisce le procedure per affrontare eventuali emergenze e calamità che potrebbero colpire il territorio comunale.

Alcuni mesi fa era stata approvata l’unità di crisi comunale che costituisce elemento essenziale del piano di protezione civile per affrontare eventuali emergenze in modo organizzato. Il coordinamento delle funzioni spetterà al sindaco Pierfranco Bonfadini; fanno poi parte dell'unità di crisi il tecnico comunale Cristina Boldini e i consiglieri Annalisa Broggio, Demis Balbi e Moreno Del Grosso.

Il consiglio ha inoltre approvato un ordine del giorno per regolarizzare la spesa di 21.000 euro per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei due rii presenti lungo la strada Fontane – Alpe Soi, i quali avevano subito danni e smottamenti durante l’evento alluvionale verificatosi tra il 16 e il 17 aprile. È stata inoltre ratificata la variazione di bilancio per i lavori. “Ora - spiega il sindaco Pierfranco Bonfadini – chiederemo un finanziamento alla Regione per recuperare la spesa che abbiamo sostenuto per l'intervento di somma urgenza”.

Sempre all'unanimità è stata votata anche la relazione redatta dall'amministrazione con la mappatura dei terreni gravati da usi civici. Il documento sarà ora sottoposto all'approvazione della regione.