L'alluvione le aveva distrutto l'auto nel parcheggio della Conad, ne vince una nuova grazie ad un concorso dello stesso supermercato

Grazie al “Concorso sotto l’albero”, collegato alla campagna solidale “Con tutto il Cuore” lanciata da Conad Nord Ovest nel periodo natalizio, è stata consegnata oggi alla fortunata vincitrice, presso il Conad City di Via Milano a Premosello, una nuovissima Lancia Ypsilon Hybrid Gold.

Una storia a lieto fine quella avvenuta a Premosello, dove la solidarietà ha premiato una cliente con una delle auto in palio nel concorso. La sua vecchia automobile, rimasta proprio nel parcheggio del punto vendita, era stata danneggiata a tal punto da non poter più essere utilizzata a causa del violento nubifragio che lo scorso ottobre ha colpito e allegato vaste zone del Piemonte, provocando ingenti danni al territorio e la chiusura del punto vendita che, nell’occasione, ha scelto di donare gran parte della merce invenduta a diverse associazioni solidali che operano nella comunità.

La conclusione felice di un episodio drammatico, resa possibile da un piccolo gesto di solidarietà. La cliente, infatti, ha partecipato al Concorso sotto l’Albero acquistando delle decorazioni di Natale, il ricavato delle quali è andato a sostenere i piccoli pazienti di una delle strutture pediatriche di eccellenza italiane: l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

L’iniziativa prevedeva che ad ogni decorazione acquistata dai clienti durante le festività fosse abbinato un codice gioco e con un semplice sms, gli stessi clienti, hanno potuto partecipare all’estrazione finale di dodici Lancia Ypsilon Hybrid Gold e di 60 prepagate Conad dal valore di 3000 euro ciascuna. È così che, grazie al suo gesto di generosità, è stata selezionata come vincitrice di una delle 12 auto in palio.

“Siamo particolarmente orgogliosi di premiare la fedeltà dei nostri affezionati clienti – dichiarano i Soci Conad Nord Ovest Gian Luca e Paolo Della Vedova – soprattutto in questo periodo così difficile che ha messo tutti noi a dura prova. Siamo contenti che abbia avuto un lieto fine la storia triste che ci ha visti protagonisti insieme alla signora: la conferma che aiutare gli altri, fa bene due volte. È da sempre una gioia poter contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone e delle comunità che ci ripagano ogni giorno con la loro fiducia scegliendoci. Solidarietà, rispetto e attenzione per il territorio e per le persone sono infatti da sempre valori fondamentali per noi di Conad”.





La consegna dell’auto è avvenuta per mano del fratelli soci del punto vendita Gian Luca e Paolo Della Vedova nel Conad City di via Milano a Premosello, durante una piccola cerimonia di premiazione che ha seguito tutte le regole di protezione dal Covid-19 e ha coinvolto i clienti e il personale del punto vendita con l’immancabile scatto fotografico di rito insieme alla fortunata vincitrice.





Grazie al coinvolgimento e alla grande partecipazione dei clienti, attraverso “Con tutto il Cuore”, Conad Nord Ovest ha raccolto e già devoluto lo scorso mese 55 mila euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino per l'acquisto di attrezzature fondamentali per la sala dialisi del nuovo Reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e trapianti d'organo che consentiranno di offrire ai piccoli pazienti con insufficienza renale e cronica percorsi di cura più completi e a loro misura.





L’iniziativa Con tutto il Cuore, avviata da Conad Nord Ovest lo scorso novembre e conclusasi a fine dicembre, solo nell’ultima edizione, ha donato complessivamente ben 400.000 euro a favore di importanti realtà pediatriche del territorio di competenza di Conad Nord Ovest.