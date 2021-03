Sconforto a Villa per la scomparsa di Paolino Velonà

Sono in tanti a Villadossola ad aver perso un fratello. Perché Paolino, come lo chiamavamo tutti, era più di un amico: era il fratello dal carattere docile e disponibile, dal sorriso spontaneo e un po’ timido. Mai vremmo pensato di dover scrivere queste righe proprio perché Paolino era l'immagine della vita e di quella serenità che ti porta vivere a lungo.

La morte di Paolo Velonà, avvenuta a soli 63 anni, è quindi stata un pugno allo stomaco per la città dove viveva, dove era ultra conosciuto e apprezzato. Sino a farsi voler bene da tutti.

Non ci sono parole per raccontare il senso di sgomento che ha colpito tutti alla notizia, inattesa, della sua morte, notizia arrivata nel pomeriggio di mercoledì. Certo la sua semplicità e il suo volto sorridente, che ispirava simpatia, ci resterà impresso, sia quando lo regalava negli uffici dell’Unione Montana, alle riunioni amministrative, alle conferenze stampa. O ai tavoli del suo bar preferito - il Buon Umor di Villadossola - dove si trovava con altri fedelissimi della Nanda e di Dario, i titolati del locale di via Bianchi. Una seconda famiglia che oggi soffre questa perdita. Così come lo piangono i colleghi di lavoro che hanno trascorso anni ed anni al suo fianco e condiviso momenti che ricorderanno per sempre.

Nella vita Paolo Volonà è stato a lungo responsabile dell'ufficio tecnico e funzionario dell'Unione Montana Valle Ossola, prima Comunità, ma anche dell’Unione Alta Ossola. Ora in pensione da quasi un anno ma prestava ancora servizio negli enti locali dov'era apprezzato. Il suo altruismo lo aveva portato a diventare uno dei fondatori, e poi anche segretario, dell'Avis Ossolana, l’associazione donatori di sangue. Ma era stato anche consigliere comunale a Villa, negli Anni Ottanta a conferma di una partecipazione attiva alla vita dalla sua città.

La sue ceneri riposeranno nel cimitero di Villadossola.