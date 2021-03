Anzola, dal Comune fondi per le micro imprese del paese

Aiuti alle imprese: il comune di Anzola d'Ossola ha deciso di aiutare le piccole e micro imprese erogando un contributo a fondo perduto a chi presenterà la richiesta entro il 14 marzo.

“Il contributo – si legge nell'avviso del Comune – è teso a salvaguardare le piccole e micro imprese che operano in Anzola d'Ossola, nell'attuale critico stato di congiuntura economica legato all'emergenza Covid19.Possono beneficiare dell'intervento comunale le piccole e micro imprese che svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori del comune o abbiano intrapreso nuove attività economiche in data non successiva al 8 marzo 2020 e che abbiano subìto a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19, un calo del fatturato del 10% nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 rispetto allo stesso periodo del precedente anno”.

La somma complessiva stanziata dal Comune per l'anno 2020 è pari ad euro 17.144 e l’ammontare del contributo per singola piccola o micro impresa sarà ripartito in base al numero di richieste ricevute e comunque per un importo di contributo massimo di euro 2.000. Sul sito del Comune di Anzola è scaricabile il modulo per la richiesta del contributo.