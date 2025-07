Massimiliano Alloisio porta il suo Guitar Atelier all’Alpe Parpinasca

Dopo l’esibizione al Colle della Frera con LFJ Guitar Trio, la stagione 2025 di Musica in Quota si sposta in Val d’Ossola con un nuovo imperdibile concerto. Domenica 6 luglio alle ore 11.30, nei pressi del Rifugio Parpinasca, Massimiliano Alloisio propone il suo Guitar Atelier, un viaggio musicale che unisce chitarra classica e sonorità ispano-latine a grandi evergreen della musica italiana.

Il concerto, ambientato a 1.200 metri d’altitudine all’Alpe Parpinasca nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande, porterà il pubblico ad ascoltare composizioni originali e brani famosi di artisti come Piazzolla, Battisti, Dalla, De André e Modugno, il tutto immersi in un paesaggio naturale di straordinaria bellezza.

Per raggiungere l'alpe, gli escursionisti partiranno da piazza Stazione a Trontano alle 9 del mattino, per affrontare un percorso di 1 ora e 30 minuti lungo il Sentiero Natura, un’antica via di transumanza attrezzata con pannelli informativi che raccontano la fauna locale e le peculiarità del bosco. Il dislivello di 680 metri richiede un livello di difficoltà escursionistica (grado E), con il supporto di guide ufficiali del Parco Val Grande.

In caso di maltempo il concerto sarà annullato. È previsto un pranzo al sacco, ma è possibile usufruire dei servizi di ristoro del Rifugio Parpinasca.

Massimiliano Alloisio vanta una carriera di prestigio con collaborazioni e performance in festival nazionali e internazionali, oltre a numerose sigle per radio e tv. Il suo Guitar Atelier è un’occasione unica per godere della musica di qualità in un contesto naturale unico.

Per informazioni e prenotazioni: Guida Manuel Piana: 347 3979745, Rifugio Parpinasca: 351 6507729