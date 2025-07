La "Squareta" torna a Montescheno

Dal 4 al 6 luglio torna La Squareta, la festa simbolo dell’estate monteschenese, che ogni anno riunisce grandi e piccini all’insegna della condivisione, del divertimento e del sostegno alle attività del paese.

Anche per questa edizione 2025, il programma è ricco di eventi, musica dal vivo e specialità gastronomiche. Si parte venerdì 4 luglio con l’attesissimo Torneo della Squareta: alle ore 19:00 in campo U.S. Villadossola contro Monte Old Style, seguiti alle 20:00 dal match Pogi Bonzi vs Tavengers. Dalle 19:30 via alla griglia con salamelle e piadine, in attesa del concerto della Voodoo Band, che salirà sul palco alle 21:30 per infiammare la serata. Sabato 5 luglio la festa prende il via alle 18:00, con l’apertura ufficiale.

Dalle 19:00 cucina e griglia saranno protagoniste, mentre dalle 21:00 si balla con DJ Flavio e Laura, pronti a far scatenare tutti sotto le stelle. Domenica 6 luglio si apre con un momento di raccoglimento: alle 10:00 sarà celebrata la Santa Messa in ricordo di tutti i defunti della Squareta.

A seguire, alle 12:00, grande pranzo con polenta, cucina locale, grigliata e i mitici “I Gratitit”. Il pomeriggio è dedicato alle finali del torneo: alle 16:00 per il 3°/4° posto e alle 17:00 per decretare i vincitori dell’edizione 2025. Dalle 19:00 nuova cena con pasta, bajan e griglia a volontà, e alle 21:00 premiazioni ufficiali.