Sinistra per Domo correrà con un proprio candidato alle amministrative

La lista civica che fa riferimento a Sinistra per Domo parteciperà con un proprio candidato alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Domodossola.

Abbiamo deciso di partecipare alla competizione con un candidato espressione dell’impegno comune verso una forza collettiva e plurale che, guardando ai valori fondanti della sinistra, sappia raccogliere le preoccupazioni e le energie provenienti da ogni ambito sociale e produttivo.

Nel tentativo di superare ogni miope visione politica, che rischia di chiudere Domodossola in se stessa, lavoriamo ad un progetto a lungo termine, che faccia uscire Domodossola dalle difficoltà contingenti e che la strutturi in maniera idonea a consentirle di affrontare le sfide future in ogni ambito economico e sociale.

Senza dogmatismi e chiusure preconcette, chiediamo la partecipazione e la fattiva collaborazione ad ogni cittadino, associazione, categoria o gruppo politico interessato.

Sinistra per Domo