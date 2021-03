Valanga dalla parete est del Monte Rosa. VIDEO

Grazie al costante monitoraggio della parete est del Monte Rosa da parte delle moderne strumentazioni del progetto “Ghiaccio Vivo” di MeteoLive Vco possiamo vedere la grande valanga precipitata ieri nel canalone Imseng.

Luca Sergio precisa: «Dal 2014, inizio del monitoraggio, questa è una delle più grosse valanghe mai registrate dalla parete est del Monte Rosa. Non solo il soffio è arrivato fino al rifugio Zamboni ma è anche caduta neve dal cielo come se nevicasse.



Questa dal canalone Imseng è la 71ª valanga registrata, la 14ª in condizioni di forte vento, la 23ª ventata sul totale di oltre 120 eventi.



Il progetto “Ghiaccio Vivo” divide gli eventi valanghivi in quattro tipologie: spontanee, ventate, distacchi di ghiaccio, distacco di cornice».