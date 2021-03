Lo sfogo di Giuseppe Tuccio, titolare della Harmony dance & yoga: ''Dimenticati da tutto e da tutti"

Un aiuto immediato: avanti così non si può andare. C'è un settore, quello dello sport e dello spettacolo, che più di altri è stato colpito durissimo dal Covid. E Giuseppe Tuccio, che a Domodossola gestisce un centro danza e yoga, ha affidato ai social un duro sfogo.

"Siamo stati dimenticati, da tutto e da tutti. Di fatto abbiamo perso due stagioni: in autunno qualche aiuto era arrivato, ma da mesi c'è un silenzio assordante intorno al nostro mondo. Il nostro non è un gioco, è un lavoro. Se dobbiamo rimanere chiusi per evitare i contagi, pur dopo aver fatto di tutto per rendere i nostri spazi il più sicuri possibile, che ci diano i ristori per pagare gli affitti, le bollette, i fornitori. Così ci stanno mettendo in condizioni drammatiche: io da dodici anni faccio questo lavoro ed il pensiero di mollare tutto mi addolora enormemente. Ora siamo veramente allo stremo, io come tutti i miei colleghi. È arrivato il momento dei fatti, non delle parole, anche perchè noi fino a settembre non potremo ricominciare a lavorare, e chissa come, questo ormai è chiaro a tutti. Siamo allo stremo, sotto tutti i punti di vista: speriamo che questo sfogo non cada nel vuoto e il mio appello possa essere ascoltato" conclude Tuccio