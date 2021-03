Le previsioni meteo per il fine settimana

La nostra regione si trova ai margini di un promontorio di alta pressione, associato all'anticiclone delle Azzorre ed esteso fino alle isole britanniche, sul cui bordo più orientale scorrono masse d'aria fredda in seno a correnti nordorientali associate ad una vasta area depressionaria estesa dal Mar Baltico al bacino del Mediterraneo. "Tale situazione determina - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - condizioni in prevalenza stabili, caratterizzate essenzialmente da temperature al di sotto della media del periodo soprattutto nei valori notturni, con tempo sarà generalmente più soleggiato dalla giornata odierna e per i giorni a seguire".

SABATO 20 MARZO 2021

Nuvolosità: prevalentemente soleggiato con addensamenti irregolari dal pomeriggio sul settore sudoccidentale.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo in tarda serata sui 600-800 m. Venti: da nord-nordest a tutte le quote, deboli o moderati, in intensificazione dal pomeriggio nelle vallate settentrionali e sui rilievi meridionali con locali condizioni di foehn in val d'Ossola.

DOMENICA 21 MARZO 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti al mattino sulla fascia pedemontana alpina.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in rialzo tra i 1300 m ed i 1500 m. Venti: moderati da nord-nordest in montagna, con raffiche anche forti sui rilievi settentrionali e meridionali e rinforzi per foehn in val d'Ossola; deboli o localmente moderati prevalentemente da est-nordest altrove.