Elisa Longo Borghini vince il Trofeo Binda

Una super Elisa Longo Borghini conquista il Trofeo Binda per la seconda volta in carriera. La forte ciclista di Ornavasso ha tagliato il traguardo di Cittiglio dopo un attacco negli ultimi 25 chilometri di gara.

L'ossolana, portacolori della Trek-Segafredo, è scattata andando a riprendere il gruppo delle fuggitive per poi superarle e staccarle sulle salite di Casalzuigno e di Orino.

Una vittoria davvero straordinaria, la sua seconda dopo il trionfo del 2013. In seconda posizione è giunta Marianne Vos e in terza Cecile Ludwig.





“La Trek Segafredo ha creduto in me, abbiamo deciso di attaccare da lontano visto che c'era comunque Lizzie Deignan in seconda battuta, quindi sono partita e ho fatto una grande azione. Come Stuyven ieri a Sanremo mi sono detta "o tutto o niente" e stavolta è andata bene, è arrivato il"tutto". Voglio dedicare la vittoria alla mia squadra, alle Fiamme Oro che mi sostengono da anni, a tutti colori che hanno sempre creduto in me e che mi sono vicine anche se non sempre sono presenti fisicamente” le prime dichiarazioni al traguardo di Elisa Longo Borghini.