Toceno, si mette in sicurezza la strada di Arvogno

Interventi in corso lungo la strada comunale di Arvogno. L’amministrazione Ferraris ha programmato la messa in sicurezza della strada con un intervento di 50.000 euro che vedrà la posa di nuove barriere in quanto la strada presenta attualmente alcune criticità per il transito pedonale.

La larghezza dell'arteria non è tale da permettere la realizzazione di un apposito marciapiede per cui la soluzione più indicata dal progettista – l’architetto Simone Malandra con studio a Craveggia - è quella di realizzare nei tratti con maggiore rischio un parapetto anticaduta e mantenere l’uso promiscuo della strada, com’è attualmente (veicoli e pedoni).