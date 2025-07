Domenica a Druogno torna la Marcialonga

Domenica 6 luglio a Druogno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva in Valle Vigezzo: la Marcialonga Panoramica, marcia non competitiva e non cronometrata aperta a tutti, dai bambini agli adulti, fino ai camminatori più esperti.

Il percorso ad anello, lungo 13 chilometri, prende il via dal Capanno degli Alpini di Druogno e si snoda attraverso alcune delle frazioni più suggestive della vallata: Orcesco, Gagnone, Sasseglio, Coimo, Albogno e Sagrogno, offrendo scorci mozzafiato e un’immersione totale nella natura e nella cultura del territorio.

Ai primi 200 iscritti sarà garantito un kit gara, e al termine della marcia sarà possibile partecipare al pranzo conviviale al costo simbolico di 8 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.corrinvigezzo.it.