Vaccini, entro luglio la Svizzera riceverà 8 milioni di dosi

‘’La Svizzera riceverà almeno otto milioni di dosi di vaccino tra aprile e fine luglio. Giovedì il Consiglio federale ha incontrato i Cantoni per attuare la campagna di vaccinazione’’. Lo scrive il giornale Nouvelliste.

Entro la fine di luglio, la Svizzera riceverà 8,1 milioni di dosi di vaccini già autorizzati (Moderna, Pfizer / BioNTech). La notizia arriva dal governo elvetico. Entrambi i produttori hanno garantito che saranno in grado di consegnare in tempo. Ciò garantirà alla Confederazione una importante copertura, visto che gli abitanti della Svizzera solo 8 milioni e mezzo.

‘’Se altri vaccini dovessero essere autorizzati - scrive il giornale - queste quantità potrebbero aumentare in modo significativo. In particolare, presso Swissmedic è in corso la procedura di valutazione per il vaccino AstraZeneca. CureVac e Novavax non hanno ancora richiesto l'autorizzazione in Svizzera’’.