È stata aperta la Cappella della Madonna di Loreto al Calvario

Il 25 marzo festa dell'Annunciazione del Signore a Maria i padri Rosminiani hanno eccezionalmente aperto ai fedeli la cappella della Madonna di Loreto per la celebrazione della Messa delle 16.30. La Santa Casa è posta a fianco dell'Oratorio della Madonna delle Grazie e presenta sculture raffiguranti l'angelo Gabriele e Maria. In alto nella parete frontale vi è una statua della Madonna Nera. Le due statue dell'Annunciazione sono opera di Dionigi Bussola, eseguite nel 1677 e dipinte nel 1702 da Giovanni Sampietro mentre non è noto l'autore della Madonna Nera.

La messa è stata celebrata dal rettore del Sacro Monte Michele Botto Steglia. Nell'omelia dal sacerdote un invito ai fedeli sull'esempio di Maria a fare spazio al Signore nel proprio cuore. Al termine i fedeli si sono soffermati ad ammirare le statue e a scattare alcune foto. ”La cappella – ha spiegato il rettore - viene aperta solo in occasioni particolari”.