Si perde sopra Colloro e scivola in una scarpata, escursionista salvata dai Vigili del fuoco

E' stata tratta in salvo dall'elicottero Drago giunto da Malpensa l'escursionista scivolata in una scarpata oggi pomeriggio a Colloro.

La donna aveva lasciato l'auto a Colloro per un'escursione all'Alpe Colla. Scivolata in una scarpata ha perso l'orientamento e non riusciva più a raggiungere il sentiero. Ha così allertato i soccorsi.

Sul posto i Vigli del fuoco di Verbania, di Villadossola e l'elicottero che ha provveduto al recupero con il verricello.

La donna fortunatamente non ha riportato ferite.