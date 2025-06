Controlli intensificati nel weekend del 2 giugno: sei denunce e sette patenti ritirate nel Vco

Nel corso dell’ultimo fine settimana, prolungato per le festività del 2 giugno, i carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e, con particolare riguardo, all’attività di contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i conducenti di veicoli. Il bilancio è di 6 persone denunciate a piede libero, 7 patenti ritirate e 3 persone segnalate alla locale Prefettura, di cui una per uso personale di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno denunciato 3 automobilisti per essersi rifiutati di sottoporsi ad accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti. In un caso, oltre al ritiro della patente di guida è scattato il sequestro del mezzo. Un altro automobilista è stato fermato e controllato in Ossola, risultando positivo all’alcol test con un tasso pari a 1,05 g/l, mentre più a valle un motociclista è stato controllato con un tasso alcolico pari a 1,54 g/l. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida. Altri due conducenti sono stati controllati alla guida di autovetture con un tasso alcolico superiore al massimo consentito, ma tale da rimanere nei limiti dell’illecito amministrativo, con relativa segnalazione alla Prefettura.