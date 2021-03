''La Lega lancia il suo sito Internet per essere sempre più vicino ai cittadini”

In tempi di distanziamento sociale, un nuovo strumento web per avvicinare i cittadini all’attività politica del gruppo Lega Salvini Piemonte. E’ on line da questo pomeriggio il sito Internet gruppolega.cr.piemonte.<wbr></wbr>it, la piattaforma sulla quale il partito di maggioranza relativa in consiglio regionale pubblicherà i propri comunicati, i propri messaggi politici e video di approfondimento e confronto con i consiglieri e gli assessori della Lega. Un inedito canale di comunicazione che andrà ad affiancare le pagine con le quali il gruppo Lega Salvini Piemonte è già presente su Facebook (@GrpLegaSalvini), su Instagram (gruppo_lega_salvini_piemonte) e su Telegram (https://t.me/LegaPiemonte).

“In questi giorni difficili nei quali la pandemia impedisce a molti di partecipare alla vita politica della nostra Regione – commenta il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni – abbiamo deciso di dotarci di un nuovo e immediato strumento che possa mettere in contatto la Lega con i cittadini piemontesi. Un contenitore web che permetterà di rimanere costantemente aggiornati sulle attività svolte dei nostri consiglieri, tanto nelle aule delle Istituzioni quanto sui territori, non appena il quadro sanitario lo consentirà. E poi più spazi per l’approfondimento e il confronto, anche attraverso interviste ai protagonisti dell’azione del gruppo e del partito, ai referenti del mondo delle professioni e dell’associazionismo e agli assessori che rappresentano la Lega nella giunta regionale”.