Il Comune fornisce una lavagna multimediale alla scuola di Craveggia

La scuola riparte con una LIM. Dopo una lunga sospensione delle attività scolastiche a causa della pandemia, domani, mercoledì 7 aprile, le lezioni riprenderanno in presenza per numerosi alunni. I piccoli studenti della scuola dell'Infanzia di Craveggia, oltre a poter riabbracciare simbolicamente le insegnanti e i compagni, al ritorno in classe troveranno una novità.

Nel periodo di chiusura l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Giovanola, sempre attenta alle necessità della scuola, ha infatti dotato una classe dell'edificio scolastico di una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) che sarà a disposizione di docenti e alunni.

“È un regalo apprezzato che permetterà sicuramente un ampliamento dell'offerta formativa - dicono le insegnanti - Cogliamo l'occasione, insieme ai bambini e alla Dirigente prof.ssa Grazia Bergamaschi, per ringraziare il sindaco di Craveggia Giovanola e la sua Amministrazione per la sua costante e premurosa attenzione dimostrata nei confronti dei bambini”.

L'Amministrazione ha anche provveduto all'acquisto di seggioline e armadietti spogliatoi per gli studenti e di un armadio per riporre il materiale didattico.