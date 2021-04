Venerdì 16 Alternativa A propone il pic nic di primavera

Venerdì 16 aprile, Alternativa A... in collaborazione con il ristorante Gattabuia propone il PICNIC di Primavera



Tutto il ricavato sarà utilizzato per finanziare il Fondo di Solidarietà di Casa don Gianni.



Per partecipare è richiesta la prenotazione entro lunedì 12 aprile al numero 0324/227312.



La consegna è prevista venerdì 16 aprile dalle 14 alle 19, per chi abita o transita da Domodossola sarà possibile ritirare il menù presso Casa don Gianni, per gli altri verrà concordata la consegna.



Sono graditi scatti fotografici da condividere sulla pagina Facebook di Casa don Gianni e sulla rivista Alternativa A