Incidente sul lavoro a Nibbio, ferito un operaio di un'azienda

Incidente sul lavoro oggi intorno alle 13 in un’azienda di Nibbio alle porte di Mergozzo. Un uomo è rimsato ferito ed è stato elitrasportato a NOvara in Codice Giallo. Al momento dell'allarme le sue condizioni sembravano più gravi, ma fortunatamente i sanitari giunti sul posto hanno valutato che le ferite riportate non fossero da codice rosso.