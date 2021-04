Sono le bici abbandonate in piazza Matteotti quelle messe all'asta

Il Comune di Domodossola metterà in vendita 33 biciclette. La notizia è stata pubblicata ieri da Ossolanews.

Si tratta in pratica della due ruote che erano state abbandonate nella rastrelliere di piazza Matteotti e mai ‘rivendicate’ da alcun proprietario.

L’operazione era scattata nel maggio 2019 quando il Comune aveva ritirato i velocipedi parcheggiati nei portabiciclette di piazza Matteotti.

Aveva affisso dei cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata proprio per permettere la pulizia dell’area: le bici non erano state rimosse dai proprietari e il Comune le aveva prelevate e portate nel magazzino del Comune. Erano state catalogate e fotografate: si trattava in totale di 35 bici. Nel frattempo due biciclette per adulti erano state riconsegnate ai legittimi proprietari che ne avevano fatto richiesta. Vani invece i tentativi di trovare i proprietari delle altre biciclette.

Ora, i 33 velocipedi rimasti in magazzino saranno messi in vendita attraverso un’asta pubblica.