È uscito “Il Rosa”, giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca

In questi giorni è in distribuzione il numero estivo del roseo (è il colore della carta ma anche del Monte Rosa all’alba) giornale della Valle Anzasca che sta sempre più diventando un giornale delle nostre montagne.

Quest’edizione presenta: “Migrazioni verticali, il riscaldamento globale favorirà il flusso migratorio dalle città alla montagna. Paesi delle nostre valli che si sono dimostrati un buen retiro anche in questi tempi di pandemia. Montagna ambita da molti ma anche abbandonata. Montagna dalle grandi contrapposizioni.

Il popolo walser punta a diventare Patrimonio Mondiale dell’Unesco, ma la Walser Verein z’Makana lascia dopo oltre quarant’anni, contrapposizione walser.

Il lupo ritorna a popolare la montagna a scapito di allevatori e animali selvatici, contrapposizione faunistica.



Anzino, Sant’Antonio, una devozione millenaria profondamente radicata.

Pestarena, il ricordo della più grande miniera d’oro, l’ultima delle Alpi ma a Barzona the miner’s house ha un nuovo inquilino.



Il teatro di Cimamulera, una pagina di storia che si è chiusa.



Volgendo lo sguardo nelle valli dell’Ossola troviamo: l’alpe Groppo, un balcone su Premia. Il debutto dello sci in Valle Antigorio e l’archeologia ossolana. I Finanzieri sotto la valanga in Val Vigezzo.



Il sapore moderno delle rocce dal Mottarone al Monte Rosa con le vicende di Luca Fontana.



Personaggi di montagna: Carlo Iacchini, l’ultima guida di Macugnaga protagonista delle grandi invernali. Claudio Schranz, sessant’anni sul Monte Rosa. Marco Valsesia, una vita in rifugio.



Storie di alimenti dal sapore antico: il mais di Olino, lo zafferano di Borca, la segale e il pane nero dell’Ossola.



E molti altri interessanti articoli.



“Il Rosa” è in distribuzione gratuita nelle edicole della Valle Anzasca ma anche presso le librerie Grossi di Domodossola e La Pagina di Villadossola e presso l’Ossola Outdoor Center di Preglia.